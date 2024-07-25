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Бывший менеджер Мазепина может стать новым руководителем команды «Альпин»

Бывший менеджер Мазепина может стать новым руководителем команды «Альпин»
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Основатель команды «Хайтек», выступающей в Формуле-2 и Формуле 3, Оливер Оукс станет преемником Бруно Фамена на посту руководителя команды Формулы-1 «Альпин». Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает издание PlanetF1.

Издание отмечает, что уход из французского коллектива ее нынешнего руководителя Бруно Фамена неизбежен. Это произойдёт в рамках революции, начавшейся не так давно в «Альпин».

PlanetF1 отмечает, что Фамен не покинет структуру концерна «Рено», а займёт другую должность в организации.

Его преемник, имя которого пока не разглашается, придёт в «Альпин» после летней паузы. Ожидается, что объявление будет сделано вскоре после Гран-при Бельгии.

Источники издания говорят, что речь идёт об основателе «Хайтек» 36-летнем Оливере Оуксе. Если его назначат на этот пост, он станет самым молодым руководителем команды в нынешнем пелотоне.

Отметим, что Оливер Оукс ранее был менеджером российского гонщика Никиты Мазепина.

Представитель «Альпин» отказался комментировать эти предположения.

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Источник: «Альпин» готовится к реструктуризации. Фамен может уйти после Гран-при Бельгии
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