Никита Мазепин может вернуться в Формулу-1

Российский гонщик Никита Мазепин может вернуться в Формулу-1. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеграм-канал First Place.

Автор телеграмм-канала отмечает, что таких слухов внезапно появилось очень много, и в Формуле-1 это показательно.

«При этом мой источник очень хорошо фильтрует информацию», — говорится в сообщении.

Ранее с Никиты Мазепина и «Уралкалия» были частично сняты санкции, а суд обязал команду «Хаас» отдать «Уралкалию» гоночный болид и вернуть часть вложенных денег.

Теперь в западных СМИ появились слухи о том, что бывший менеджер Мазепина, основатель «Хайтек» 36-летний Оливер Оукс может стать новым руководителем команды «Альпин».

Отметим, что в «Альпин» пока занято лишь одно место на 2025 год.