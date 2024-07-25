Ферстаппен сделал резкое заявление о сим-рейсинге по ночам перед гонками

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен резко раскритиковал заявления своего руководства о том, что ему будет запрещено участвовать в виртуальных гонках.

«Да, я гонялся до трёх часов ночи, для меня это не что-то новое. И это очень важная часть моей жизни.

Мы говорили об этом, и я сказал: «Вам не о чем беспокоиться, других гонок не будет», но речь не идёт о том, что мне что-то запретили или типа того.

Мне, в свою очередь, не следует рассказывать им, чем им заниматься в свободное время на выходных. Для меня это одно и то же.

Я выиграл три чемпионата, и, учитывая весь мой опыт, думаю, я хорошо знаю, что могу делать, а что нет, и я всегда очень строг к себе в этом отношении», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что команда договорилась с пилотом Максом Ферстаппеном по поводу его неучастия в гонках на симуляторе непосредственно перед Гран-при.