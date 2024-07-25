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Перес уверен, что Спа будет не последней его гонкой за «Ред Булл»

Перес уверен, что Спа будет не последней его гонкой за «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес уверен, что Гран-при Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам» не станет для него последней гонкой в составе австрийской команды.

«Да, я уверен в этом. Потому что я знаю, что указано в моём контракте, и знаю, чего от меня ожидает команда.

Команда очень старательно работает со мной, чтобы я перезагрузил свой сезон, а всё остальное – лишь предположения.

Я понимаю своё положение. Единственное, что меня беспокоит, это чтобы вернуть свой сезон под контроль. В остальном я довольно спокоен», — приводит слова Переса Motorsport-Total.

Ранее сообщалось, что советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко в понедельник после Спа полетит в Англию, где обсудит ситуацию вокруг Чеко с руководителем команды Кристианом Хорнером.

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