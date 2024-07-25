Норрис жалеет, что омрачил первую победу Пиастри в Формуле-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис жалеет, что своими препирательствами с командой на Гран-при Венгрии омрачил первую победу Оскара Пиастри в Формуле-1.

«Можно ли было поступить немного иначе? Да. Да, безусловно.

Сторонние люди придумывают свои собственные истории о том, что произошло, что я бы сделал и чего бы не сделал, и тому подобное.

Да. Я не против этого. То, что я мог бы сделать, тот факт, что я как бы омрачил первую победу Оскара в Формуле-1, — это то, о чём я жалею.

Если бы я не пустил его и добыл ещё одну победу, породило бы громкие заголовки после гонки. Из-за этого мне было бы ещё хуже.

Обе стороны могли бы сделать всё немного лучше и немного по-другому. Это не очень хорошо, но мы извлекли из этого урок, и, надеюсь, в следующий раз всё будет лучше.

Мне следовало просто сразу пропустить его», — приводит слова Норриса Motorsportweek.