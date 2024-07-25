БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис жалеет, что омрачил первую победу Пиастри в Формуле-1

Норрис жалеет, что омрачил первую победу Пиастри в Формуле-1
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис жалеет, что своими препирательствами с командой на Гран-при Венгрии омрачил первую победу Оскара Пиастри в Формуле-1.

«Можно ли было поступить немного иначе? Да. Да, безусловно.

Сторонние люди придумывают свои собственные истории о том, что произошло, что я бы сделал и чего бы не сделал, и тому подобное.

Да. Я не против этого. То, что я мог бы сделать, тот факт, что я как бы омрачил первую победу Оскара в Формуле-1, — это то, о чём я жалею.

Если бы я не пустил его и добыл ещё одну победу, породило бы громкие заголовки после гонки. Из-за этого мне было бы ещё хуже.

Обе стороны могли бы сделать всё немного лучше и немного по-другому. Это не очень хорошо, но мы извлекли из этого урок, и, надеюсь, в следующий раз всё будет лучше.

Мне следовало просто сразу пропустить его», — приводит слова Норриса Motorsportweek.

Материалы по теме
Пиастри ответил, как бы он поступил на месте Норриса в Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android