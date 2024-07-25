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Эстебан Окон: меня, Алонсо и Риккардо не слушали в «Альпин»

Эстебан Окон: меня, Алонсо и Риккардо не слушали в «Альпин»
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон заявил, что в команде из Энстоуна не прислушиваются к мнению своих пилотов, даже к таким титулованным, как Фернандо Алонсо.

«Как гонщики мы могли бы сделать больше для развития команды. Но когда мы вносили технические замечания, к ним не относились серьёзно, не было никакой обратной связи. Многие вещи отодвигались на второй план. Нас не слушали, будь то я, Фернандо [Алонсо] или Даниэль [Риккардо]. В том числе поэтому спустя пять лет после 2020-го, когда я пришёл туда, в машине всё ещё остаются некоторые недостатки.

«Хаас» же – команда из 300 человек, которая выступает лучше, чем некоторые с вдвое или втрое большим количеством сотрудников. Она напоминает мне «Форс Индию» – маленькая команда добивается отличных результатов. По-настоящему руководит один человек, и это важно при принятии технических решений. Нет 36 000 человек, у которых нужно просить разрешения. Там нет такого, что тебе говорят: «Ничего не сделано, потому что кто-то ушёл в отпуск», — приводит слова Окона L’Équipe.

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