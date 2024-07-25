Пиастри настаивает, что он заслужил свою первую победу в Формуле-1 на Гран-при Венгрии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри настаивает, что он заслужил свою первую победу в Формуле-1 на Гран-при Венгрии, несмотря на то что добыл её благодаря приказу команды, которая отдала распоряжение его напарнику Ландо Норрису пропустить австралийца вперёд.

«Я не считаю, что [Норрис] отдал [победу] мне. Скорее он мне её вернул.

То что он оторвался перед разменом позиций, то тут большое влияние оказывал грязный воздух от его машины. Он влияет даже на такой дальней дистанции.

Честно говоря, я считаю, что мы были очень равны по темпу на протяжении всей гонки. Я немного оторвался на первом и втором отрезке, Ландо немного оторвался на третьем. В конце концов позиция на трассе сыграла решающую роль. Именно поэтому я чувствую, что заслужил [победу], потому что обеспечил себе позицию на трассе с самого начала.

В идеале, возможно, было лучше выиграть без вмешательства руководства команды, но я чувствую, что заслужил это. Не считаю, что мне что-то подарили или типа того», — приводит слова Пиастри Motorsportweek.