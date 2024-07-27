БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1, Гран-при Бельгии — 2024: третья тренировка, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Бельгии — 2024: третья тренировка, онлайн-трансляция
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 27 июля, на трассе «Спа-Франкоршам» состоится третья свободная практика 14-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Бельгии. Начало тренировки запланировано на 13:30 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

На данный момент в личном зачёте чемпионата лидирует Макс Ферстаппен. Его команда «Ред Булл» занимает первое место в зачёте Кубка конструкторов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бельгии — 2024. Онлайн-трансляция третьей практики

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android