Формула-1, Гран-при Бельгии — 2024: третья тренировка, онлайн-трансляция

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В субботу, 27 июля, на трассе «Спа-Франкоршам» состоится третья свободная практика 14-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Бельгии. Начало тренировки запланировано на 13:30 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

На данный момент в личном зачёте чемпионата лидирует Макс Ферстаппен. Его команда «Ред Булл» занимает первое место в зачёте Кубка конструкторов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бельгии — 2024. Онлайн-трансляция третьей практики