Дональд Трамп привёл гонщиков NASCAR в пример американским военным

Бывший президент США и кандидат на этот пост на предстоящих выборах 2024 года Дональд Трамп высказался о гонщиках NASCAR, выразив мнение, что они могли бы принести пользу американской армии.

«Я всегда говорил, пригласите кого-нибудь из этих парней. У меня много друзей в этом спорте. Разве Роджер Пенске не отличный парень? Мы ценим талант. И вот что я скажу: «Позвольте мне использовать этих ребят для руководства нашей армией. Когда кто-то способен выиграть так много гонок, он может и руководить», — сказал Трамп во время выступления в Шарлотт (штат Северная Каролина, США).

Напомним, в конце июня сообщалось, что американский предприниматель Джин Хаас останется в NASCAR, но для этого создаст новую команду – Haas Factory Team.