Хэмилтон удивлён вердиктом стюардов по столкновению с Ферстаппеном в Венгрии

Льюис Хэмилтон выразил удивление вердиктом стюардов о том, что он мог сделать больше, чтобы избежать контакта с Максом Ферстаппеном на Гран-при Венгрии.

На вопрос, шокировало ли его заявление стюардов, Хэмилтон ответил: «Да, очень. Я был очень, очень удивлён этим».

«Я считал, что это просто гоночный инцидент, давайте просто двигаться дальше.

Смотрите, одна машина была под контролем, другая в тот момент – нет. Если вы посмотрите повтор, я был очень, очень далеко от апекса. Я повернул, справа было много места. Так что я был очень, очень удивлён.

Мы потом не разговаривали [с Максом]. Мы были вместе у стюардов, вот и всё. Но мы не говорили с ним. Не знаю, поговорим ли. Может быть, поговорим на параде пилотов в Спа», — приводит слова Хэмилтона Motorsportweek.