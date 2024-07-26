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В Спа у Переса снова будет машина на одну спецификацию позади Ферстаппена

В Спа у Переса снова будет машина на одну спецификацию позади Ферстаппена
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На Гран-при Бельгии Серхио Перес продолжит использовать более старую версию болида «Ред Булл», чем у его напарника по команде Макса Ферстаппена.

На «Хунгароринге» «Ред Булл» представил значительно обновлённую версию RB20. Но Перес не получил полный пакет обновлений, включая изменённый кожух двигателя. Команда тогда дала понять, что будет использовать только некоторые новые детали на трассах с высокой прижимной силой, к которым не относится «Спа-Франкоршам».

Тем не менее, Перес подтвердил, что в этот уикенд на Гран-при Бельгии у него и Макса Ферстаппена будут разные по комплектации машины.

«В этот уикенд моя машина будет отставать на одну спецификацию. Очень надеюсь, что это не слишком скажется на темпе, и мы сможем провести по настоящему сильный уикенд и развить результат, показанный в Венгрии.

Наша самая большая задача — выиграть Кубок конструкторов. Сейчас это становится всё сложнее и сложнее, особенно учитывая темп «Макларена», — приводит слова Переса официальный сайт Формулы-1.

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