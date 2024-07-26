Ферстаппен дал совет тем, кому не нравится слушать его агрессивные переговоры по радио

26-летний трёхкратный чемпион Формулы-1 пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в преддверии Гран-при Бельгии дал совет тем поклонникам, которые недовольны агрессивным и грубым общением по радио после гонки в Венгрии.

«Если людям не нравится мой язык, то не слушайте и уменьшите громкость. Правда, теперь люди после такого смогут возразить, что я, возможно, не так громко говорю по радио, но это их мнение. Я очень стремлюсь к успеху и уже доказывал это. Я считаю, что многие вещи необходимо озвучивать прямо сейчас, потому что мы очень открыты друг перед другом и хорошо воспринимаем критику между собой внутри команды.

И такое отношение для нас очень хорошо работает, поэтому я не собираюсь что-то менять в своём подходе к общению с командой. Важно быть критичным, потому что в этом мире, в котором мы живём в данный момент, я чувствую, что многие люди не могут воспринимать критику. Люди реагируют не так, как было раньше», — заявил Ферстаппен журналистам в Бельгии.