Серхио Перес ответил, какая сейчас цель у «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о совместной работе с командой, направленной на повышение результатов. По словам Переса, в настоящий момент гоночный коллектив сосредоточен на том, чтобы добиться победы в Кубке конструкторов.

«Команда действительно усердно работает со мной, чтобы наш сезон вернулся в нужное русло. Победа в Кубке конструкторов – именно над этим мы сейчас и работаем. Никаких дальнейших дискуссий, кроме возвращения нашего сезона в нужное русло, не было», — приводит слова Переса Pit Debrief.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, имея в активе 389 очков. У ближайшего преследователя австрийской команды, «Макларена», 338 баллов.

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