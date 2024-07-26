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«Какая же глупость». Норрис прояснил свою позицию по приказу команды пропустить Пиастри

«Какая же глупость». Норрис прояснил свою позицию по приказу команды пропустить Пиастри
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис вновь высказался на тему командного приказа, который он получил во время гонки Гран-при Венгрии. Напомним, у Ландо попросили пропустить вперёд напарника Оскара Пиастри. Британец получил командный приказ за несколько кругов до финиша заезда, но сначала помедлил с его выполнением.

«Что бы я сделал по-другому? Просто пропустил бы его сразу. Какая же глупость, что я этого не сделал, потому что нам была предоставлена возможность бороться друг с другом. Я мог бы просто пропустить его, а затем попытаться его обогнать. Сейчас это звучит так просто, но тогда мне это не приходило в голову. В тот момент у меня был хороший ритм. Дела шли хорошо. Поэтому я несколько раз и задавал вопросы команде, — приводит слова Норриса Motorsport.

Напомним, Пиастри в итоге стал победителем Гран-при Венгрии, Норрис финишировал вторым. Тройку сильнейших замкнул Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».

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