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Хэмилтон прокомментировал фразу Норриса про самую быструю машину после ГП Венгрии

Хэмилтон прокомментировал фразу Норриса про самую быструю машину после ГП Венгрии
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39-летний семикратный чемпион Формулы-1 из команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал фразу британского пилота «Макларена» Ландо Норриса, сказанную в комнате охлаждения на Гран-при Венгрии.

После гонки Ландо сказал Льюису: «Семь лет назад у тебя была самая быстрая машина и вы максимально использовали её, теперь это мы самые быстрые».

«Меня не обеспокоила фраза Ландо. Мне почти 40 лет, и сейчас я осознаю, что когда мне было около 20, то я бы хотел сказать что-то или поступить в каких-то ситуациях иначе. Например, когда ты проиграл гонку, в которой должен был победить, то я знаю, какие эмоции ты испытываешь. Поэтому на такое я всегда говорю: «Это возрастное явление». Я не принимаю слова Норриса на свой счёт, ведь в конечном счёте все мы гонщики, все мы соперники.

Каждый из нас оказывает на себя большое давление, именно так мы делаем то, что делаем на трассе и за её пределами. Я не думаю, что можно добиться чего-то особенного, не оказывая давления, нужно ставить перед собой высокие цели, и, если ты терпишь неудачу, ты думаешь: «Это величайшая вещь на свете». Вы никогда не достигнете того, чего потенциально могли бы достичь, если не расслабитесь и не доверитесь самому себе», — заявил Хэмилтон журналистам Racingnews365 в преддверии Гран-при Бельгии.

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