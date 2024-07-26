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«Ты должен вести себя как чемпион». Хэмилтон отреагировал на резкие заявления Ферстаппена

«Ты должен вести себя как чемпион». Хэмилтон отреагировал на резкие заявления Ферстаппена
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который столкнулся со сложностями в последних Гран-при. Напомним, во время недавнего Гран-при Венгрии нидерландец не раз критиковал тактику своей команды, а также решения стюардов. А затем Макс заявил, что все, кому не нравится его манера поведения, могут «идти к чертям».

«Ты должен быть лидером команды, членом коллектива. Может быть, не столько лидером, сколько просто всегда помнить, что ты один из членов команды, в которой много людей. Ты должен вести себя как чемпион мира. Что значит как чемпион мира? Хороший вопрос. Не так, как в прошлый уикенд!» — приводит слова Хэмилтона ESPN GB.

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