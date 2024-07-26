Сайнс прояснил отношение к приказу «Макларена» Норрису пропустить Пиастри в Венгрии

Испанский гонщик Карлос Сайнс дал комментарий по поводу недавнего командного приказа, который получил пилот «Макларена» Ландо Норрис. Напомним, за несколько кругов до финиша гонки Гран-при Венгрии британца попросили пропустить вперёд напарника Оскара Пиастри. Ландо сначала помедлил, но затем выполнил его.

«Командный приказ есть командный приказ. Думаю, команда всегда на первом месте. Именно такой у меня подход на протяжении карьеры в Формуле-1. Как бы это ни было больно, а, должно быть, пропускать Оскара больно, но это приказ команды», — приводит слова Сайнса пресс-служба Международной автомобильной Федерации (ФИА).

Ранее позицию по приказу «Макларена» пропустить Пиастри прояснил сам Норрис.

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