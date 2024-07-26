Албон прокомментировал столкновение Хэмилтона и Ферстаппена в Венгрии

28-летний тайский пилот команды «Уильямс» Александер Албон прокомментировал столкновение Льюиса Хэмилтона из коллектива «Мерседес» и нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на Гран-при Венгрии. Албон был ближе всех к контакту в первом повороте.

«После того как я увидел их столкновение, в моей голове была мысль: «Надеюсь, я не виноват в этом». Оба были агрессивны, Макс был агрессивен в своих движениях, но в то же время я думаю, что Льюис прижал Ферстаппена. Это было очень близко. В конце концов, решение стюардов было правильным, согласен, что это был просто гоночный инцидент, ведь так всегда бывает, когда они борются», — приводит слова Албона издание Racingnews365.

Напомним, на 63-м круге гонки в Венгрии в борьбе за третье место Ферстаппен в последний момент нырнул внутрь в первом повороте, не сумел затормозить и после блокировки колёс поехал прямо. В результате пилот «Ред Булл» наехал задним левым колесом на переднее правое колесо болида британца и подлетел вверх. Оба пилота смогли продолжить гонку. Хэмилтон приехал на третьем месте, а Ферстаппен — на пятом.