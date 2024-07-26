БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Юки Цунода раскрыл недавние слова Хельмута Марко о его будущем

Юки Цунода раскрыл недавние слова Хельмута Марко о его будущем
Комментарии

Пилот «РБ» Юки Цунода рассказал о состоявшемся у него разговоре с советником «Ред Булл» по автоспорту Хельмутом Марко перед Гран-при Австрии.

«В Австрии Хельмут сказал мне, что следующие три гонки будут важны для будущего. Этап в Австрии не получился хорошим, и я подумал: «Ладно, может быть, он говорит о моём будущем в Формуле-1, а не о месте в «Ред Булл». Так что я особо не думал и не задавал много вопросов по этому поводу. Это типично для Хельмута: если я плохо выступал в двух или в одной гонке, он сразу же оказывал давление», — приводит слова Цуноды F1oversteer.

Ранее сообщалось, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер хочет взять на место мексиканского пилота команды Серхио Переса австралийца Даниэля Риккардо.

Материалы по теме
Хорнер склоняется к кандидатуре Риккардо на замену Пересу

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android