Юки Цунода раскрыл недавние слова Хельмута Марко о его будущем

Пилот «РБ» Юки Цунода рассказал о состоявшемся у него разговоре с советником «Ред Булл» по автоспорту Хельмутом Марко перед Гран-при Австрии.

«В Австрии Хельмут сказал мне, что следующие три гонки будут важны для будущего. Этап в Австрии не получился хорошим, и я подумал: «Ладно, может быть, он говорит о моём будущем в Формуле-1, а не о месте в «Ред Булл». Так что я особо не думал и не задавал много вопросов по этому поводу. Это типично для Хельмута: если я плохо выступал в двух или в одной гонке, он сразу же оказывал давление», — приводит слова Цуноды F1oversteer.

Ранее сообщалось, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер хочет взять на место мексиканского пилота команды Серхио Переса австралийца Даниэля Риккардо.

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