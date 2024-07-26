Эстебан Окон раскрыл, кто убедил его перейти в «Хаас»

Пилот «Альпин» Эстебан Окон, который покинет команду по окончании нынешнего сезона, рассказал, кто убедил его перейти в «Хаас». К американскому гоночному коллективу Эстебан присоединится в следующем году.

«Очень жду перехода в «Хаас». Здорово, что наконец можно поговорить об этом. Перед нами стоит захватывающая задача. На данный момент команда находится на восходящей траектории и желает продолжать в том же духе. Очевидно, у меня очень долгая история взаимоотношений с Аяо, который был моим первым гоночным инженером в Формуле-1. Он убедил меня в своём видении относительно того, куда они хотят двигаться. У меня та же цель, что и у них, поэтому здорово наконец-то объединиться», — приводит слова Окона пресс-служба Формулы-1.

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