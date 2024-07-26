БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эстебан Окон раскрыл, кто убедил его перейти в «Хаас»

Эстебан Окон раскрыл, кто убедил его перейти в «Хаас»
Комментарии

Пилот «Альпин» Эстебан Окон, который покинет команду по окончании нынешнего сезона, рассказал, кто убедил его перейти в «Хаас». К американскому гоночному коллективу Эстебан присоединится в следующем году.

«Очень жду перехода в «Хаас». Здорово, что наконец можно поговорить об этом. Перед нами стоит захватывающая задача. На данный момент команда находится на восходящей траектории и желает продолжать в том же духе. Очевидно, у меня очень долгая история взаимоотношений с Аяо, который был моим первым гоночным инженером в Формуле-1. Он убедил меня в своём видении относительно того, куда они хотят двигаться. У меня та же цель, что и у них, поэтому здорово наконец-то объединиться», — приводит слова Окона пресс-служба Формулы-1.

Материалы по теме
Эстебан Окон: меня, Алонсо и Риккардо не слушали в «Альпин»

Автоспорт: главные события 2024 года:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android