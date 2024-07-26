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Источник: мотористы «Рено» находятся в ужасном психологическом состоянии

Источник: мотористы «Рено» находятся в ужасном психологическом состоянии
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В связи с последними новостями о возможной глобальной реструктуризации и переходе на двигатели «Мерседес» с сезона 2026 года сотрудники моторного отдела «Рено», поставляющего двигатели для команды Формулы-1 «Альпин», находятся в ужасном психологическом состоянии, сообщает издание Planet F1.

«Сотрудники завода в Вири-Шатийон (французская коммуна, где располагается завод „Рено“) находятся в «катастрофическом психологическом состоянии» после сообщений о возможном переходе на двигатели „Мерседес“ в 2026 году. И им сообщили эту новость после месяцев интенсивной работы по созданию энергоблока 2026 года, который, как утверждается, даёт результаты, превышающие первоначальные показатели», — заявляет Planet F1.

Ранее сообщалось, что после Гран-при Бельгии, который пройдёт 28 июля, руководитель команды Бруно Фамен может покинуть свою должность.

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