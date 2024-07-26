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Юки Цунода оштрафован и будет стартовать в гонке ГП Бельгии из конца пелотона

Юки Цунода оштрафован и будет стартовать в гонке ГП Бельгии из конца пелотона
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Пилот «РБ» Юки Цунода на Гран-при Бельгии получит новую (пятую) силовую установку, в результате чего в гонке будет стартовать с конца стартовой решётки. Об этом информирует Motorsport.

Гран-при Бельгии проходит с 26 по 28 июля. Цунода в настоящий момент занимает 12-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 22 очка. У его товарища по команде Даниэля Риккардо 11 баллов. Он занимает 13-е место. Возглавляет чемпионат нидерландский гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 265 очков.

Ранее Юки рассказал о состоявшемся у него разговоре с советником «Ред Булл» по автоспорту Хельмутом Марко перед Гран-при Австрии.

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