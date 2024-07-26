В Chevrolet показали самый быстрый и мощный Corvette в своей истории

Компания Chevrolet показала изображения нового Corvette ZR1, который станет самым мощным в истории линейки.

Под капотом у автомобиля 5,5-литровый двигатель LT7 V8 с двойным турбонаддувом, его мощность оценивается в 1064 лошадиные силы — в Chevrolet отмечают, что это самый мощный V8, когда-либо созданный американскими автопроизводителями. Расчётная максимальная скорость автомобиля — 346 км/ч, а четверть мили он должен преодолевать быстрее чем за 10 секунд.

Права на видео принадлежат Chevrolet. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Chevrolet.

Кроме того, в Chevrolet подчёркивают, что с первого же круга на тестовой трассе «Милфорд» новый ZR1 показал более высокую максимальную скорость, чем модель C7 ZR1. Серийное производство новой машины должно начаться в 2025 году.

Отметим, что этот Corvette всё же не самый мощный в мире. Так, в Extreme Turbo Systems построили Chevrolet C8 Corvette мощностью свыше 1300 лошадиных сил.