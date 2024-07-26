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Эстебан Окон раскрыл, когда начал переговоры с «Хаасом»

Эстебан Окон раскрыл, когда начал переговоры с «Хаасом»
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон, который покинет команду по окончании нынешнего сезона, рассказал, когда начал переговоры с «Хаасом». К американскому гоночному коллективу он присоединится в следующем сезоне.
«Переговоры [с «Хаасом»] начались довольно давно, уже в середине сезона-2023», — приводит слова Окона GrandPrix.

Также Эстебан высказался о своей нынешней команде:

«Мы добились хороших результатов, но время от времени нам приходилось сталкиваться с трудностями. Этот сезон, безусловно, разочаровал. Это не секрет. Это не новость».

В настоящий момент Окон занимает 18-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе три очка.

Ранее Эстебан рассказал, кто убедил его перейти в «Хаас».

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