В ФИА многократно извинились перед Алонсо после Гран-при Венгрии

42-летний испанский автогонщик, двукратный чемпион мира Формулы-1, действующий пилот команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо получил множество извинений от ФИА после Гран-при Венгрии из-за ошибки, допущенной в ходе процедуры взвешивания.

«Я знаю, что это была ошибка. Передо мной сто раз извинились, когда я был в закрытом парке, мне сказали: «Иди к машине и извини, извини, извини». Так что это не было намеренно или что-то в этом роде», — заявил Алонсо изданию es.motorsport.

В ходе третьего сегмента квалификации ФИА приказала испанцу после первой попытки остановиться прямо за болидом APX GP (болид Брэда Питта из фильма «Формула-1») для процедуры взвешивания. И пока Алонсо проходил процедуру, японский пилот команды «РБ» Юки Цунода вылетел с трассы, спровоцировав появление красных флагов.

После возобновления квалификации Фернандо было отказано в возможности выехать на трассу из-за того, что был случайно активирован режим закрытого парка в отношении Алонсо, в котором выезд болида на трассу невозможен.