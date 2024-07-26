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Каллум Войзин выиграл квалификацию Формулы-3 в Бельгии, Никита Бедрин — 16-й

Каллум Войзин выиграл квалификацию Формулы-3 в Бельгии, Никита Бедрин — 16-й
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Британский гонщик Каллум Войзин одержал победу в квалификации Формулы-3 в Бельгии. Вторым был ирландец Александр Данн. Тройку сильнейших замкнул представитель Италии Леонардо Форнароли.

Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, продемонстрировал 16-е время.

Формула-3. Гран-при Бельгии. Квалификация:

1. Каллум Войзин – 2.04,321
2. Александр Данн +0,123
3. Леонардо Форнароли +0,132
4. Себастьян Монтойя +0,200
5. Ноэль Леон +0,224
6. Макс Эстерсон +0,224
7. Люк Браунинг +0,252
8. Сами Мегуэтуниф +0,296
9. Тим Трамниц +0,299
10. Сантьяго Рамос +0,308
...16. Никита Бедрин +0,579.

Напомним, победителем основной гонки этапа Формулы-3 в Венгрии, который проходил на прошлой недели, стал болгарский пилот Никола Цолов.

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