Каллум Войзин выиграл квалификацию Формулы-3 в Бельгии, Никита Бедрин — 16-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Британский гонщик Каллум Войзин одержал победу в квалификации Формулы-3 в Бельгии. Вторым был ирландец Александр Данн. Тройку сильнейших замкнул представитель Италии Леонардо Форнароли.

Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, продемонстрировал 16-е время.

Формула-3. Гран-при Бельгии. Квалификация:

1. Каллум Войзин – 2.04,321

2. Александр Данн +0,123

3. Леонардо Форнароли +0,132

4. Себастьян Монтойя +0,200

5. Ноэль Леон +0,224

6. Макс Эстерсон +0,224

7. Люк Браунинг +0,252

8. Сами Мегуэтуниф +0,296

9. Тим Трамниц +0,299

10. Сантьяго Рамос +0,308

...16. Никита Бедрин +0,579.

Напомним, победителем основной гонки этапа Формулы-3 в Венгрии, который проходил на прошлой недели, стал болгарский пилот Никола Цолов.