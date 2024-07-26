Фамен подтвердил, что покинет «Альпин» после Гран-при Бельгии

62-летний руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Бруно Фамен на пятничной пресс-конференции ФИА подтвердил, что покинет пост руководителя команды «Альпин» после Гран-при Бельгии.

«Бруно Фамен будет отвечать за все другие виды автоспорта группы «Рено» в Вири-Шатийон. Новый руководитель команды будет назван позже», — говорится в пресс-релизе французской команды.

Ранее сообщалось, что французский коллектив готовится к глобальной реструктуризации, в том числе к переходу с 2026 года на двигатели немецкого производителя «Мерседес».

Ровно год назад после Гран-при Бельгии Фамен сменил на посту руководителя Отмара Зафнауэра.

На данный момент «Альпин» занимают девятое место в Кубке конструкторов, имея в своём активе девять очков.