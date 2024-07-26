Компания Meizu представит свой первый автомобиль в этом году

Китайская технологическая компания Meizu в этом году представит свой первый автомобиль. Об этом со ссылкой на заявление главного операционного директора Meizu Ляо Цинхуна сообщает CarNewsChina.

Автомобиль получил название Meizu DreamCar MX и будет производиться на мощностях Geely, которой теперь принадлежит 79% акций Meizu. При этом, по данным CarNewsChina, окончательный дизайн машины ещё не утверждён.

Напомним, ранее свой электромобиль представила компания Xiaomi, которая недавно показала его спортивную версию мощностью 1548 лошадиных сил. Кроме того, целый ряд проектов совместно с Honda готовит японский технологический гигант Sony, обещающий уникальные для автомобильной промышленности интерактивные возможности.