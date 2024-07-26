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«Немного напряжённая». Марко высказался об атмосфере внутри «Ред Булл» после ГП Венгрии

«Немного напряжённая». Марко высказался об атмосфере внутри «Ред Булл» после ГП Венгрии
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что атмосфера после гонки Гран-при Венгрии стала напряжённой. Гонщик «быков» Макс Ферстаппен не раз критиковал тактику своей команды, а также решения стюардов. А затем Макс заявил, что все, кому не нравится его манера поведения, могут «идти к чертям».

«Атмосфера немного напряжённая. Гонка вышла из-под контроля и началась с того, что он [Макс] не считал, что должен был отдать позицию после первого поворота. Затем одно привело к другому. Но Макс и Джанпьеро сели вместе и обсудили это», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

Ранее стало известно, что руководство Формулы-1 напомнило командам о недопустимости бранных высказываний со стороны гонщиков. Поводом для этого послужили недавние резкие слова Макса Ферстаппена. Во время Гран-при Венгрии нидерландец жёстко ругался на своего инженера Джанпьеро Ламбьязе, команду и соперников.

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