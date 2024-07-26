Арон выиграл квалификацию Ф-2 в Бельгии, Антонелли — 5-й, Берман — 15-й

Эстонский пилот Пол Арон, представляющий «Хайтек», одержал победу в квалификации Формулы-2 в Бельгии. Второй результат показал Габриэл Бортолето («Инвикта»), а третьим — Исак Хаджар («Кампос»).
Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал пятый результат, а Оливер Берман — 15-й.
Формула-2. Этап в Бельгии. Квалификация:
1. Пол Арон («Хайтек») — 1:56.959.
2. Габриэл Бортолето («Инвикта») +0,1.
3. Исак Хаджар («Кампос») +0,2.
4. Джек Кроуфорд (DAMS) +0,4.
5. Андреа Кими Антонелли («Према») +0,4.
6. Зейн Мэлоуни («Роден») +0,5.
7. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +0,7.
8. Рихард Версхор («Трайдент») +0,7.
9. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0,8.
10. Зак О'Салливан («АРТ Гран-при») +0,8.
…15. Оливер Берман («Према») +1,0.