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Руководитель «Альпин подтвердил планы по уходу двигателей «Рено» из Формулы-1

Французская автомобилестроительная корпорация «Рено» покинет Формулу-1 как производитель силовых установок в конце 2025 года. Информацию об этом подтвердил 62-летний руководитель команды Ф-1 «Альпин» Бруно Фамен.

Сообщается, что проект «Рено» по созданию новых дорожных моделей «Альпин» поглотит ресурсы, которые команда на данный момент использует для разработки силовых установок.

«Проект — это не силовые установки. Он намного больше. Это трансформационный проект для бренда «Альпин». Он был презентован в начале недели представителю персонала в Вири-Шатийоне. Его суть заключается в перераспределении ресурсов. Перенаправить силы с разработки силовой установки для Формулы-1 на разработку новых технологий для бренда», — приводит слова Фамена Speedcafe.

Напомним, «Альпин» является заводской командой французской автомобилестроительной корпорации «Рено».

Ранее руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Бруно Фамен на пятничной пресс-конференции ФИА подтвердил, что покинет пост руководителя команды после Гран-при Бельгии.

Этап пройдёт с 26 по 28 июля на автодроме «Спа-Франкоршам».