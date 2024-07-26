Норрис — лучший во второй тренировке Гран-при Бельгии, Пиастри — 2-й, Ферстаппен — 3-й

В Спа на автодроме «Спа-Франкоршам» завершилась вторая свободная практика Гран-при Бельгии. Лучший результат по её итогам показал пилот команды «Макларен» Ландо Норрис, вторым стал его напарник Оскар Пиастри. Третье время у Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
Гран-при Бельгии. Вторая тренировка:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:42.260.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,215.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,217.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,577.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,838.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,030.
7. Эстебан Окон («Альпин») +1,141.
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,225.
9. Серхио Перес («Ред Булл») +1,244.
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,259.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,272.
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,278.
13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,415.
14. Даниэль Риккардо («РБ») +1,563.
15. Пьер Гасли («Альпин») +1,569.
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,586.
17. Александер Албон («Уильямс») +1,632.
18. Логан Сарджент («Уильямс») +1,966.
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2,042.
20. Юки Цунода («РБ») +2,088.
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