Норрис — лучший во второй тренировке Гран-при Бельгии, Пиастри — 2-й, Ферстаппен — 3-й

В Спа на автодроме «Спа-Франкоршам» завершилась вторая свободная практика Гран-при Бельгии. Лучший результат по её итогам показал пилот команды «Макларен» Ландо Норрис, вторым стал его напарник Оскар Пиастри. Третье время у Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Гран-при Бельгии. Вторая тренировка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:42.260.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,215.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,217.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,577.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,838.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,030.

7. Эстебан Окон («Альпин») +1,141.

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,225.

9. Серхио Перес («Ред Булл») +1,244.

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,259.

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,272.

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,278.

13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,415.

14. Даниэль Риккардо («РБ») +1,563.

15. Пьер Гасли («Альпин») +1,569.

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,586.

17. Александер Албон («Уильямс») +1,632.

18. Логан Сарджент («Уильямс») +1,966.

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2,042.

20. Юки Цунода («РБ») +2,088.