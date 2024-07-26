Зак Браун назвал момент, когда Норриса могут сделать официальным первым номером

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что во время летней паузы команда обсудит вопрос, отдать ли гонщику Ландо Норрису приоритет перед Оскаром Пиастри на оставшуюся часть сезона. Он также отметил, что это решение будет принимать глава «Макларена» Андреа Стелла.

«Это в конечном итоге будет решением Андреа. Мы хотим для начала завершить первую половину сезона, посмотрим, как пройдёт уикенд. Думаю, что победа в Кубке конструкторов не будет лёгкой, но вполне достижимой. В личном зачёте у гонщиков проблема заключается в том, что даже в плохие дни Макс занимает вторые и третьи места, так что тут сложнее отыграться. В Кубке конструкторов это можно сделать, потому что Серхио Перес испытывает трудности сейчас. Но мы также знаем, что он способен включиться в любой момент. Думаю, что мы обсудим это во время летней паузы», — приводит слова Брауна Sky Sports.

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Макларен» занимает второе место, уступая «Ред Булл» 51 очко. В личном зачёте Макс Ферстаппен располагается на первой позиции, имея в активе 265 очков. Ландо Норрис занимает второе место, у него 189 очков.