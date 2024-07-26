Инсайдер выложил фото, как отец и менеджер Сайнса покидают моторхоум «Уильямса»

Инсайдер Томас Махер на своей странице в социальных сетях опубликовал фото, где Карлос Сайнс-старший, отец пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, и менеджер Сайнса-младшего Карлос Оноро покидают моторхоум команды Формулы-1 «Уильямс» на Гран-при Бельгии.

Фото: https://x.com/thomasmaheronf1?s=21

Напомним, испанец покинет итальянский гоночный коллектив по окончании нынешнего сезона Формулы-1. Но он пока не принял решение, в какой команде продолжит свою карьеру.

Ранее глава «Уильямса» Джеймс Ваулз сообщил, что гоночный коллектив намерен определиться с выбором второго пилота на 2025 год в ближайшие недели. Среди основных кандидатов на место второго гонщика, которое в настоящий момент занимает американец Логан Сарджент, ранее упоминались Карлос Сайнс-младший и Валттери Боттас, представляющий «Кик-Заубер».