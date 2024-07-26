Норрис — о результатах пятничных практик на ГП Бельгии: не чувствовал себя комфортно

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что чувствует себя не совсем комфортно за рулём болида, несмотря на то, что продемонстрировал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Бельгии.

«Всё ещё тяжело, борьба плотная. «Ред Булл» сейчас быстрый. Я не чувствовал себя комфортно в болиде. Надеюсь, я просто проснусь завтра и буду чувствовать себя немного комфортнее в ней. Но мы пытаемся улучшить несколько вещей. Я знаю, что по протоколу кажется, что всё хорошо. Но я не чувствовал себя очень комфортно, когда делал это. Так что надеюсь, что смогу просто войти в более оптимальный ритм и лучше ощущать болид.

Можно приехать на трассу и сразу получить преимущество над другими. Нет такого, что кто-то полностью меняет настройки машины за ночь. Если кто-то это делает, значит была выполнена не очень хорошая работа перед уикендом. Мы хорошо подготовились, установили хорошие настройки болида, которые работают. Дело во мне, нужно собраться и проехать хороший круг. Пока я ещё не совсем сделал это», — приводит слова Норриса RaceFans.