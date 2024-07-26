«Не лучший день». Хэмилтон высказался о результатах пятничных практик на ГП Бельгии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от пятничных тренировок Гран-при Бельгии Формулы-1. Во второй свободной практики Хэмилтон показал 10-й результат.

«Сегодня был не лучший день, так как машина не ощущалась уверенно. Первая свободная практика была не очень хорошей, и мы работали над некоторыми изменениями для второй пятничной тренировки. Сначала это улучшило баланс, но как только мы перешли на шины «софт», то появились трудности. В целом ситуация улучшилась, но другие тоже сделали шаг вперёд. У нас есть немного времени, чтобы за ночь внести изменения, будем стремиться сделать это.

Завтра, возможно, будет дождливый день, который сможет изменить ситуацию в позитивную сторону. Если пойдёт дождь, он, вероятно, немного приоткроет возможности, и мы, надеюсь, сможем этим воспользоваться. Посмотрим, что будет в субботу», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».