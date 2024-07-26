Марко поделился ожиданиями от «Ред Булл» в гонке после пятничных практик ГП Бельгии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что для Макса Ферстаппена гонка Гран-при Бельгии будет трудной, так как он получил штраф в 10 мест из-за установки пятого двигателя внутреннего сгорания в течение сезона. И ответил, сможет ли Серхио Перес побороться за победу или подиум.

«На данный момент это не выглядит так. Но давайте посмотрим, сможем ли мы что-то изменить.

Скажем так, ему [Максу] будет очень сложно. Обгонять сейчас стало гораздо сложнее. Он [Серхио] будет ближе к Максу, они заработают приличные очки», — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, во второй свободной практики Гран-при Бельгии Макс Ферстаппен показал третий результат, а Серхио Перес продемонстрировал девятое время.