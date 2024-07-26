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В Зандворте выразили опасения, что Гран-при Нидерландов исчезнет из календаря Ф-1

В Зандворте выразили опасения, что Гран-при Нидерландов исчезнет из календаря Ф-1
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Директор автодрома в Зандворте Роберт ван Овердейк сообщил, что Гран-при Нидерландов может исчезнуть из календаря Формулы-1 после 2025 года. Об этом информирует Racingnews365. По информации De Telegraaf, планируется повышение НДС на билеты с 9% до 21%.

«В настоящий момент риски слишком велики, но мы, конечно, делаем всё возможное, чтобы гонки после 2025 года состоялись. Очевидно, что ситуация шаткая. Это не связано с нашими отношениями с Формулой-1, потому что они по-прежнему фантастические. Но я надеюсь, что все в Нидерландах также понимают, что организация такого большого мероприятия в нашей стране — это не данность. В последние годы мы добились успеха благодаря ряду сторон, которые осмелились рискнуть», — приводит слова ван Овердейка Racingnews365 со ссылкой на de Telegraaf.

Гонка Гран-при Нидерландов — одна из двух в календаре 2024 года, которая не получает никакой государственной финансовой поддержки. Вторая — Гран-при Великобритании.

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