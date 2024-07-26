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«Везде немного уступаем «Макларену». Леклер подвёл итоги пятничных практик ГП Бельгии

«Везде немного уступаем «Макларену». Леклер подвёл итоги пятничных практик ГП Бельгии
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результаты пятничных свободных заездов на Гран-при Бельгии. Напомним, во второй свободной практике Леклер показал четвёртый результат.

«Это был очень сложный день для подведения итогов. Если честно, была большая разница в темпе, разные условия, разные шины. У всех был разный план. Уже несколько лет сложно понять ситуацию с расстановками сил по пятничным практикам с этим поколением автомобилей.

Мы должны сосредоточиться на себе, найти компромисс, так как завтра, вероятно, будет дождь, и в воскресенье сухие условия. Мы работаем над этим. Нам ещё предстоит провести довольно много совещаний, и, надеюсь, найдём компромисс на завтра и воскресенье. Мы везде немного уступаем «Макларену». У нас нет волшебного решения, но сделаем всё возможное. Это последняя гонка перед паузой, поэтому я надеюсь, что сможем закончить на высоте», — приводит слова Леклера Racingnews365.

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