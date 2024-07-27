«КАМАЗ-мастер» обсудит создание нового капотного грузовика

Гонщик и руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, что командой будет обсуждаться создание нового капотного грузовика.

— Капотный проект могут и закрыть?

— Сейчас будем проводить техническое совещание, на котором будет приниматься решение по дальнейшим действиям с этой машиной. Если продолжать этот путь, то, возможно, уже с камазовской кабиной. Сейчас регламент позволяет это делать: больше не обязательно, чтобы кабина была серийной. Просто нужно пройти определённый цикл испытаний и получить одобрение. То есть мы взяли бы основу от кабины К5 и добавили капот.

— Получается, сейчас вполне вероятный вариант — это строительство нового капотного грузовика с собственной кабиной на основе К5, чтобы он тоже мог рекламировать завод почти по полной?

— Да. Собственно, ровно так сделано у «МАЗа»: они берут бескапотную кабину и приделывают к ней капот. Да, у них в своё время были какие-то экспериментальные капотные грузовики, так у «КАМАЗа» таких было даже больше — поиск в интернете выдаст вам пять-шесть моделей. И всё же мы при создании двух первых «капотников» действовали в полном соответствии с тогдашним строгим регламентом, требовавшим: если появится клиент, ты можешь продать ему такой дорожный автомобиль. Мы потратили в своё время очень много денег, но у нас есть такой серийный грузовик. Сейчас же такого уже не требуется, можно делать прототип.

— В общем, ждём новый «капотник», а спортивная карьера нынешнего заканчивается?

— По новому «капотнику» пока официально не утверждено, а наш докатает нынешний сезон. Впереди этап чемпионата России в Ульяновске. И уже к нему попробуем что-то изменить: мы никогда не выезжаем на одной и той же технике.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» 27 июля в 8:00 мск.