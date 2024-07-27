«КАМАЗ-мастер» рассматривает создание специального грузовика для дрифта

Гонщик и руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, что рассматривается вариант с созданием специального грузовика для дрифта.

«Нам интересен проект грузовиков для дрифта. Это большой охват зрителей и партнёров, зрелищность. Когда две махины несутся в парном дрифте — вот это было зрелище! Так что мы эту тему держим на контроле. Но она ни в коем случае не должна мешать основному.

Сейчас мы выступаем на стандартных раллийных грузовиках, но хотели бы подготовить специальные. Возможно, взять наши старые модели, кое-что в них изменить — например, поменять углы подвески, облегчить. Всё-таки выступать на машинах, которые заточены под ралли-рейды, очень сложно: ты не можешь пустить её в управляемый занос под тем углом, под которым хочешь: потом можно уже не вывести из заноса, может нехорошо закончиться. Хочется продемонстрировать больше, но для этого надо доработать автомобиль. Но пока это просто планы, посмотрим», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» 27 июля в 8:00 мск.