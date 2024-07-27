Николаев — об инциденте с Вязовичем: нас уберёг бог, могло всё закончиться трагично

Гонщик и руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал инцидент с пилотом Сергеем Вязовичем на третьем этапе «Шёлкового пути», когда грузовики чуть не столкнулись лоб в лоб.

«Нас уберёг бог. Могло всё закончиться трагично. Столкновение в ралли лоб в лоб зачастую заканчивается трагическим исходом. Удар бы был очень сильным. Да, ремни безопасности, система HANS как-то сработали бы, но… Не хотелось бы про это говорить, но я не собираюсь смягчать, что мы обошлись бы просто ушибами. Могло всё закончиться печально. После такого могли бы и гонку остановить. Неизвестно, какой бы тут получился удар. Кстати, на самом деле касание было: когда мы помыли машины, то на обеих увидели следы. Это же мгновение, никто даже не успел ничего почувствовать.

У меня в карьере происходили разные ситуации: где-то с гор вниз уезжали, но нам везло… Конечно, ты задумываешься об опасности, но гонка продолжается, мы приехали на неё за результатом. Так что сойти или вбить в голову, что дальше я не могу ехать — это не по-нашему. Нужно было взять себя в руки», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» 27 июля в 8:00 мск.