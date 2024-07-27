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Николаев ответил, что сделал бы по-другому на месте Вязовича, когда они почти столкнулись

Николаев ответил, что сделал бы по-другому на месте Вязовича, когда они почти столкнулись
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Гонщик и руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, что сделал бы по-другому на месте ведущего пилота «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича, когда они чуть столкнулись на третьем этапе ралли-марафона «Шёлковый путь».

«Сергей понял, что точка не берётся, и развернулся, поехав в лоб каналу. Другого варианта и не было. И у нашего грузовика была скорость 80 км/ч, и у «МАЗа». Хоть Сергей и говорит, что ехал медленно, но мы посмотрели его телеметрию: скорость была такая же. Я бы ехал в разы медленнее, прямо крался. Мне кажется, это единственное, что Сергей сделал неправильно: он ехал слишком быстро», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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