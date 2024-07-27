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Камазовец Николаев ответил, готов ли выступить на «Дакаре» за другую команду

Камазовец Николаев ответил, готов ли выступить на «Дакаре» за другую команду
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Гонщик и руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, готов ли он теоретически выступить на «Дакаре» за другую команду в ситуации, когда российскому коллективу запрещено участие в этом ралли-марафоне.

«Нет. Если ты ушёл из «КАМАЗа» и всё ещё хочешь гонять, то это твоё дело — никто за это не осудит. Но пока мы работаем в команде «КАМАЗ-мастер», пока мы камазовские сотрудники, это даже не обсуждается. Мы преданы команде и бренду. Ты — командный игрок. Так что кто бы ни предлагал — нет», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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