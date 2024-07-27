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Глава «Хааса» Комацу рассказал, что при подписании учёл инцидент Окона на ГП Монако

Глава «Хааса» Комацу рассказал, что при подписании учёл инцидент Окона на ГП Монако
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Руководитель «Хааса» Аяо Комацу рассказал, что, принимая решение о подписании французского гонщика Эстебана Окона, он рассматривал инцидент, произошедший на Гран-при Монако. Напомним, напарники «Альпин» столкнулись на первом круге гонки. Окон попробовал атаковать Пьера Гасли, в результате два болида соприкоснулись. Машина Окона подскочила и получила серьёзные повреждения, из-за чего Эстебан сошёл.

Ранее Эстебан Окон подписал многолетний контракт с «Хаасом». 19-летний британский пилот Оливер Берман также заключил соглашение с американским гоночным коллективом.

«Конечно, мы должны были это рассмотреть. Это не осталось незамеченным. Это был довольно серьёзный инцидент, поэтому я поговорил с ним. И всё равно принял такое решение. Во многом всё сводится к прозрачности, доверию, чёткому пониманию правил взаимодействия. Проблема возникает, когда определённое доверие между командой и гонщиком нарушается.

На протяжении всего моего опыта я подхожу к ним с прозрачностью, без личных планов, с чёткой программой команды относительно целей и правил взаимодействия. Пока всё проясняется заранее и общение полностью открыто, тогда есть доверие. А когда оно присутствует, то я не сталкивался ни с какими проблемами, которые вышли бы из-под контроля.

Поэтому я лично не переживаю. Если бы я беспокоился, то не выбрал бы эту комбинацию. Так как это моя ответственность, что у нас есть два гонщика, которые работают на команду и в её интересах. Я не сомневаюсь, что и Эстебан, и Оливер это продемонстрируют», — приводит слова Комацу Racingnews365.

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