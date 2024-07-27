Пиастри — о штрафе Ферстаппена: не думаю, что его можно сбрасывать со счетов

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказал мнение, что, несмотря на то что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен потеряет 10 мест на стартовой решётке Гран-при Бельгии из-за установки пятого двигателя, он всё равно остаётся в числе потенциальных победителей.

«Я имею в виду, это лучше, чем если бы он стартовал впереди. Но я не думаю, что его можно сбрасывать со счетов. Это трасса, на которой они были очень быстры последние пару лет. И сейчас снова выглядят быстрыми в этот уикенд. Я ожидаю, что он добьётся прогресса в гонке, но небольшая фора на старте, надеюсь, определённо поможет нам», — приводит слова Пиастри Racingnews365.

Напомним, во второй свободной практике Гран-при Бельгии лучший результат показал пилот команды «Макларен» Ландо Норрис, вторым стал Оскар Пиастри. Третье время у Макса Ферстаппена из «Ред Булл».