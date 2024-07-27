Беганович выиграл спринт Формулы-3 в Бельгии, Никита Бедрин — 14-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Бельгии завершилась спринтерская гонка Формулы-3 в сезоне-2024. Победителем заезда стал шведский пилот Дино Беганович из команды «Према», второе место занял итальянец Габриэле Мини, замкнул тройку сильнейших Ноэль Леон, представляющий «Ван Амерсфут».

Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, занял 14-е место.

Формула-3. Гран-при Бельгии. Спринт:

1. Дино Беганович («Према») — 2:09.206.

2. Габриэле Мини («Према») +1,1.

3. Ноэль Леон («Ван Амерсфут») +2,8.

4. Тим Трамниц («МП Моторспорт»)+5,8.

5. Сантьяго Рамос («Трайдент») +6,0.

6. Люк Браунинг («Хайтек») +6,8.

7. Себастьян Монтойя («Кампос») +6,8.

8. Леонардо Форнароли («Трайдент») +6,9.

9. Оливер Гёте («Кампос») +7,2.

10. Каллум Вуазен («Роден») +7,8.

…14. Никита Бедрин (AIX Racing) +16,9.