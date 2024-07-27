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Норрис — о том, чтобы стать первым номером «Макларена»: мне нужно ещё заслужить это

Норрис — о том, чтобы стать первым номером «Макларена»: мне нужно ещё заслужить это
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил, хотел бы он поговорить с генеральным директором Заком Брауном или главой команды Андреа Стеллой о том, чтобы стать официальным первым номером в британском гоночном коллективе.

«Нет. Мне нужно ещё заслужить это. Проезжать быстрее всех на трассе. Я не знаю, почему сейчас так сложилось, что у нас есть приоритет одного над другим. У нас никогда не было предвзятости в команде, так могло выглядеть со стороны, и это часто случается сейчас. У меня был шанс в течение всего сезона. Мы только на половине сезона, и нам предстоит пройти ещё чертовски долгий путь. Возможно, всё случится позже, но это время ещё предстоит определить», — приводит слова Норриса Motorsport Week.

Ранее генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, когда команда обсудит вопрос, отдать ли Ландо Норрису приоритет перед его напарником Оскаром Пиастри на оставшуюся часть сезона.

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