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Бакстон обозначил, какой итог квалификации станет концом карьеры Переса в «Ред Булл»

Бакстон обозначил, какой итог квалификации станет концом карьеры Переса в «Ред Булл»
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Известный автоспортивный журналист Уилл Бакстон высказал мнение, что решение о нахождении гонщика «Ред Булл» Серхио Переса может быть принято уже в субботу, в случае его он не сможет переквалифицировать Макса Ферстаппена, у которого штраф в 10 мест на старте Гран-при Бельгии из-за установки пятого двигателя.

«Макс получает штраф в 10 мест на стартовой решетке, Перес должен выполнить свою работу. Сейчас он находится под огромным давлением, потому что «Ред Булл» справляется как команда с одним болидом.

Представьте себе сценарий, в котором Серхио не обойдёт Макса в квалификации даже с учётом штрафа Ферстаппена в 10 мест на стартовой решётке. Это занавес», — приводит слова Бакстона PlanetF1.

Ранее сообщалось, что советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко в понедельник после Спа полетит в Англию, где обсудит ситуацию вокруг Переса с руководителем команды Кристианом Хорнером.

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