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«Это накопившееся разочарование». Риккардо отреагировал на резкие высказывания Ферстаппена

«Это накопившееся разочарование». Риккардо отреагировал на резкие высказывания Ферстаппена
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Пилот «РБ» Даниэль Риккардо высказался о поведении гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена по радио с командой во время гонки на Гран-при Венгрии. Напомним, нидерландец не раз критиковал тактику своей команды, а также решения стюардов. А затем Макс заявил, что все, кому не нравится его манера поведения, могут «идти к чертям».

«Я слышал радиопереговоры во время гонки и короткие разговоры между ним и Джанпьеро Ламбьязе. Иногда трудно объяснить, почему в некоторые моменты гонщик очень спокоен, а в другие — взволнован. Поэтому иногда наши действия или то, как мы себя чувствуем, не всегда предсказуемы.

Я бы сказал, что это случилось от разочарования. Видимо, что-то, что привело к этому, заставило его просто сказать: «Мне теперь всё равно. Я просто нажму на газ и посмотрю, что произойдёт». Вероятно, это накопившееся разочарование по ходу гонки», — приводит слова Риккардо Racingnews365.

Ранее стало известно, что руководство Формулы-1 напомнило командам о недопустимости бранных высказываний со стороны гонщиков.

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